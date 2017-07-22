Власти Ужгорода отбирают земли у пригородных сел (ВИДЕО)

27.07.2017 (08:11)

После опубликования генплана Ужгорода началась нвойна за землю

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В центре внимания снова земля. Массу негодования и еще столько же негатива вызвал корригированный генеральный план областного центра. На его разработку потрачено более миллиона гривен и пять лет. А результаты привели стороны конфликта в суд.После опубликования генплана Ужгорода началась настоящая война за землю. Оноковцы, Баранинцы и Великие Лазы против, говорят на ихнюю территорию посягают.