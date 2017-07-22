На Закарпатье начал цвести опасный аллерген (ВИДЕО)
27.07.2017 (09:49)
В Закарпатье зацвел самый мощный аллерген
Ежегодно амброзия сильно портит жизнь закарпатцам-аллергикам. Начинает цвести ядовитый сорняк в конце июля - начале августа.
Каждое растение выделяет миллиарды пыльцевых зерен, поднимаясь с воздухом они переносятся на большие расстояния, почти на 50 километров. Поэтому говорят биологи уничтожить ее почти не реально.
Амброзия растет повсюду - на полях, в парках, возле человеческих жилищ и даже на заброшенных стройплощадках и свалках.
Чем опасно растение, как уберечься аллергикам и борется ли Ужгород с уничтожением сорняков - смотрите в видеосюжете.