Вниманию водителей! На Дружбы Народов в Ужгороде три дня будет затруднено движение

27.07.2017 (09:59)

На Дружбы Народов в Ужгороде три дня будут обрезать деревья

На площади Дружбы Народов в Ужгороде начинается капитальный ремонт тротуаров и на его первом этапе с 8:30, 27 июля, тут начали удалять аварийные и поврежденные деревья. По предварительным расчетам работы продлятся до вечера субботы, 29 июля.

Движение автотранспорта из-за этого будет затруднено.

Напомним, во время непогоды уже не раз на этой площади падали ветви и деревья, в том числе и на машины, в том числе и чуть больше месяца назад - 23 июня. После тщательного обследования каждого дерева, которое проводилось комиссионно с участием специалистов-биологов УжНУ, было принято решение об изъятии части деревьев учитывая их повреждения - наличие дупел, вигнивання сердцевины, поражения трутовиком, отставание коры. Наряду с этим крона некоторых деревьев является потенциально опасной - нависает над проезжей частью и тротуаром, что может стать причиной возникновения аварийных ситуаций.

После завершения работ по капремонту тротуаров, осенью, здесь высадят в лунки саженцы лип и кленов.

На фотографиях - деревья на площади Дружбы Народов после непогоды в июне и повреждения, зафиксированные во время обследования.

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Также напомним, что с 22 июля в Ужгороде на два месяца перекрыли улицу Победы



