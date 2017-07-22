За сутки полиция Закарпатья задержала четырех пьяных водителей

27.07.2017 (12:35)

За сутки на Закарпатье задержаны четыре нетрезвых водителя

Случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задокументированы в Свалявском, Иршавском и Межгорском районах.

В селе Поляна Свалявского района работники полиции остановили ночью автомобиль «Оpеl Vеctrа» иностранной регистрации. За рулем находился житель с.Турья Быстрая Перечинского района, имел признаки алкогольного опьянения. Его доставили на медосвидетельствование в районную больницу, где обнаружили 0,76 промилле алкоголя. На правонарушителя составили соответствующий админпротокол, изъяли водительское удостоверение и отстранили от управления.

В селе Великий Раковец Иршавского района произошло ДТП - автомобиль «ВАЗ-2105» съехал в кювет. За рулем находился 46-летний местный житель. К счастью, мужчина не получил серьезных травм. Работники полиции, прибыв на место происшествия, выяснили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого водитель не имел никаких документов на право управления. От медосвидетельствование человек отказался, о чем в присутствии двух свидетелей полицейские составили соответствующий админпротокол и изъяли автомобиль.

В Иршаве в полицию поступила информация от граждан о том, что по городу ездит нетрезвый мужчина на автомобиле «Меrсеdеs» иностранной регистрации. Указанный автомобиль работники полиции остановили на улице города, за рулем находился 32-летний житель Заречье Иршавского района. Водитель не предъявил документов и имел явные признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствование отказался. О чем в присутствии двух свидетелей работники полиции составили соответствующий админпротокол и изъяли автомобиль на спецплощадку.

В Межгорье правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ-2108», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Управлял автомобилем 36-летний местный житель, который имел признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование человек отреагировал неадекватно, попытался убежать, а дальше оказал сопротивление правоохранителям. Его доставили в районную больницу, где обнаружили 0,66 промилле алкоголя. На правонарушителя составили админпротоколы за злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст.185 КУоАП) и за управление в состоянии алкогольного опьянения. (Ст.130 КоАП). Водительское удостоверение изъяли, а машину забрала жена водителя.

Все составленные на правонарушителей админпротоколы будет направлено в суд для принятия окончательного решения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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