Не все ужгородцы верят в страховую медицину (ВИДЕО)

27.07.2017 (12:55)

В Украине пытаются воплотить страховую модель медицины

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Страховую модель медицины пытаются воплотить в Украине. Это означает, что пациенты будут знать, какой объем медицинской помощи им гарантирует государство.Об этом заявил заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк: «Вы платите деньги государству или тому, кто Вас страхует. Государство собирает взносы застрахованных людей и потом, когда люди нуждаются в этих средств (в наступлении болезни), она их выплачивает на покрытие расходов на лечение болезни. Больница должна знать стоимость того, что она делает и часть этой стоимости покрывает государственное страхование, а остальные надо покрывать из других источников. Сейчас мы так и делаем. Но это бесконтрольно, неожиданно для человека. Он просто приходит и не знает, с чем он пойдет из больницы, сколько денег там оставит. Мы должны создать предсказуемую систему».Согласно условиям страховой медицины, в случае необходимости пациенты смогут получить скорую медицинскую помощь, пройти стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение.Журналисты спросили ужгородцев, готовы ли они к полноценному функционированию страховой медицины в Украине?