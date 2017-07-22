В Невицком замке на Закарпатье можно за сутки заключить брак

27.07.2017 (15:59)

Невицкий замок - один из самых романтических на Закарпатье

Услугой «Брак за сутки» в этом году на Закарпатье воспользовались 85 пар. К объектам где проводят государственную регистрацию браков в рамках проекта включены также Невицкий замок на Закарпатье.

Об этом шла речь во время брифинга представителей Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области, который состоялся 27 июля в пресс-центре Закарпатской ОГА.

Успешным стал и проект по получению свидетельств о рождении ребенка непосредственно в роддоме. В течение шести месяцев этим сервисом воспользовались более полутора тысяч семей. Сейчас 12 отделов ДРАЦС принимают документы и выдают свидетельства о рождении в родильных домах Закарпатья.

«Во всех отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Закарпатской области введен пилотный проект Минюста, по представлению заявлений через Интернет. Через веб-портал «Обращение в сфере ДРАЦС» можно подать заявление, записаться на прием в удобное время, получить он-лайн консультацию», - отметил первый заместитель начальника главного территориального управления юстиции в Закарпатской области Иван Алмаши, информируя об итогах работы за первое полугодие .

Органы государственной исполнительной службы Закарпатья наладили четкую и прозрачную систему бесплатной передачи конфискованного в доход государства имущества. Как сообщил заместитель начальника управления государственной исполнительной службы Виктор Овчинников, за первое полугодие текущего года на нужды военных и Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области было передано 6 транспортных средств.

Более трех с половиной тысяч закарпатцев воспользовались услугой бесплатной правовой помощи в течение этого года. Об этом сообщил директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Закарпатской области Василий Попадинец. По его словам, обращения граждан в основном касаются решения земельных и жилищных вопросов.

По озвученным данным, за первое полугодие в Закарпатье зарегистрировали три новых средств массовой информации. Все - газеты.

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Невицкий замок в Закарпатье с высоты птичьего полета (ВИДЕО)



