"Теневые" коллекторы в Украине набирают популярность

27.07.2017 (18:35)

В Украине "теневые" коллекторы набирают обороты

Практика продажи безнадежных долгов специализированным компаниям — довольно распространенное в мире явление. Используется она преимущественно в банковском секторе и в ситуации, когда процесс взыскания долга становится проблематичен и связан с длительными и дорогостоящими процедурами.

По словам экспертов, в Украине активно стал развиваться бизнес по взысканию долгов. Чему способствовало принятие изменений в различных законах. При этом закона, регламентирующего деятельность самих коллекторов, по-прежнему нет. Поэтому коллекторские фирмы не всегда работают в правовом поле, а их требования оспариваются в судах.

"В Украине, кроме задолженности по кредитам лопнувших банков, которые составляют десятки миллиардов гривен, есть еще второй источник долгов — задолженность потребителей по коммунальным услугам", — рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По словам юристов, единственная законная функция коллекторов — это письменно напоминать должникам об остатке долга, но многие переступают эту грань. Чему способствует несовершенство законодательства. Идеи урегулировать коллекторский рынок у властей возникают из года в год, но из-за отсутствия нормативной базы, по оценкам экспертов, 20-30% этого рынка находятся в тени.

"Учитывая, что правоохранительная система сейчас практически парализована реформированием и переаттестациями, надеяться на защиту государства от неправомерных действий коллекторов не приходится", — заметил Кравец

Юрист отмечает, что процедуры взыскания долга сейчас урегулированы как Гражданским кодексом, так и законом об исполнительном производстве. А существующие законопроекты о коллекторской деятельности по сути развязывают руки коллекторам. Кроме того уже принятые законодательные изменения значительно облегчают эту деятельность. Например, до сих пор, если суд выносил решение в пользу банка, взыскать средства могла только государственная исполнительная служба.

Единственная законная функция коллекторов — это письменно напоминать должникам об остатке долга, но многие переступают эту грань

"Проблема частных исполнителей очень скоро встанет перед должниками, буквально через 2-3 месяца. Потому что сейчас очень трудно проконтролировать правомерность действий частного исполнителя", — говорит юрист.

По его словам, частные исполнители работают по принципу экстерриториальности. А потому исполнитель из Херсона или Николаева вполне может проводить взыскание имущества где-нибудь в Черниговской области. А чтобы ознакомиться с материалами дела, придется ехать в Херсон или Николаев.

Теперь, чтобы открыть исполнительное производство, взыскатель должен заплатить аванс (10% суммы долга). Кроме основного вознаграждения заработок частных исполнителей может включать и дополнительное, размер которого будет устанавливать взыскатель. Потому могут быть большие злоупотребления со стороны частных исполнителей, считают эксперты.

"Примерно 95-96% решений суда о взыскании долгов не исполняется. Поэтому говорить о том, что все 100% взыскателей будут финансировать работу исполнителей без гарантии результата — абсурд. Они наверняка попытаются дополнительно заинтересовать исполнителя, чтобы взыскать долг наверняка", — считает руководитель консалтинговой компании William-Іnvest Expert Виктор Медведь.

Украинские суды до сих пор забиты исками банков по непогашенным кредитам. И хотя закон запрещает отчуждать имущество по валютным долгам, нотариусы и госрегистраторы не обращают на это внимания. По словам Кравца, таких случаев уже десятки тысяч. Банки продают миллиардные долги по валютным кредитам, а финкомпании изымают имущество и перепродают его несколько раз связанным лицам по цене, которая в несколько раз ниже рыночной стоимости. А затем переоформляют это имущество на себя.

"Между тем, по нормам Гражданского кодекса, стороной взыскания залога по кредитному договору (а не займу) может выступать только юридическое лицо с соответствующей лицензией. Поэтому переуступка требования физлицам незаконна", — заверил Кравец.

Закон запрещает отчуждать имущество по валютным долгам

Но правоохранители часто бездействуют, поэтому все, что остается — идти в суд. Здесь на стороне должника нормы закона об ответственности за вымогательство и принуждение к исполнению гражданско-правовых договоров.

"Все не так безнадежно. Есть механизмы защиты. Например, можно оспаривать переуступки и переоформление имущества. Как показывает судебная практика, положительных решений о возврате имущества, отобранного финкомпаниями довольно много. Но для этого надо активно защищать свои права, а не ждать, что кто-то их защитит за вас", — подчеркнул Кравец.

Что касается долгов по ЖКХ, то здесь главная угроза — приказное производство. Любой поставщик услуг за долги потребителя может подать в суд и в порядке приказного производства (без участия сторон) получить решение о взыскании долга. "Учитывая, что судьи перегружены делами в 5-6 раз от максимально возможного предела, они не часто вникают в подробности дела и стараются побыстрее разрешить спор", — объяснил Кравец.

Поэтому, по словам юриста, уже нередки случаи, когда суды решают взыскать долг с бывших владельцев жилья. Причина в том, что новые владельцы квартир не платят за коммуналку, а поставщик не знает о смене владельца и требует деньги с тех, кто у него значится в базах данных.

В результате бывшие собственники квартиры узнают о том, что случилось только, когда их останавливают на границе или накладывают арест на их имущество. Поэтому снова приходится доказывать в суде свою правоту.

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