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В Мукачево прошел второй парад трубочистов (ФОТО, ВИДЕО)

27.07.2017 (20:33)
В Мукачево провели ІІ парад трубочистов
В Мукачево провели ІІ парад трубочистов
Сегодня 27 июля, в Мукачево состоялся ІІ парад трубочистов, в этом году он стал международным. Поздравить известного мукачевского трубочиста Берти Бачия с Днем рождения приехали даже из-за рубежа.
Из Венгрии приехали его коллеги: Кин Роберт, вице-президент Венгерского государственного профессионального союза трубочистов, а также - Вамош Чабо, Нодь Жолт и Кираль Петер. Они торжественно посвятили Берталона Товта в почетные члены трубочистов, и вручили ему награду.
Под музыку вместе с девушками туристического клуба, детьми и прохожими от памятника местному герою, в честь которого и устроили праздник, колонна прошлась по центральным улицам города, чтобы посетить мастерскую карамели, где имениннику подарили его карамельную копию и раздали карамельки детям.
Сразу после этого все отправились в кондитерский магазин, где Берти Бачия поздравили большим шоколадным тортом, а деткам раздали шоколадные пуговицы.
Следующая остановка - парк Победы, где продолжились торжества. Именно оттуда начался велозаезд по самым высоким трубам Мукачево, а после его завершения стартует велодискотека в парке Победы.
В 22:00 часов запланировано фаершоу от эффект-студии "BADA BOOM".




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UA- Reporter.com
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Комментарии

27.07.2017 (21:22) / JinnyCaks

Thanks again for the article post.Much thanks again. Keep writing. http://jaovjc53.tumblr.com/ - Lopes