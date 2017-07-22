В Мукачево прошел второй парад трубочистов (ФОТО, ВИДЕО)

27.07.2017 (20:33)

В Мукачево провели ІІ парад трубочистов

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Сегодня 27 июля, в Мукачево состоялся ІІ парад трубочистов, в этом году он стал международным. Поздравить известного мукачевского трубочиста Берти Бачия с Днем рождения приехали даже из-за рубежа.Из Венгрии приехали его коллеги: Кин Роберт, вице-президент Венгерского государственного профессионального союза трубочистов, а также - Вамош Чабо, Нодь Жолт и Кираль Петер. Они торжественно посвятили Берталона Товта в почетные члены трубочистов, и вручили ему награду.Под музыку вместе с девушками туристического клуба, детьми и прохожими от памятника местному герою, в честь которого и устроили праздник, колонна прошлась по центральным улицам города, чтобы посетить мастерскую карамели, где имениннику подарили его карамельную копию и раздали карамельки детям.Сразу после этого все отправились в кондитерский магазин, где Берти Бачия поздравили большим шоколадным тортом, а деткам раздали шоколадные пуговицы.Следующая остановка - парк Победы, где продолжились торжества. Именно оттуда начался велозаезд по самым высоким трубам Мукачево, а после его завершения стартует велодискотека в парке Победы.В 22:00 часов запланировано фаершоу от эффект-студии "BADA BOOM".