Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 21 июля 2017 г.

28.07.2017 (08:36)

В Ужгороде будет облачно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем ​​21-26°, в горах местами 11-16° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:58

Закат 21:15

Температура за последние 130 лет 28 июля:

макс: 34.6° (1994)

мин: 9.4° (1990)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.









