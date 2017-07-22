В ДТП на Закарпатье пострадало четыре человека (ФОТО)

28.07.2017 (10:19)

На Закарпатье столкнулись "ВАЗ" и "VW", четверо в больнице

Вчера, 27 июля в 12:40 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном проишествии на автодороге "Мукачево - Рогатин - Львов" возле села Сокирница, Хустского района.

Участникам автоаварии стали два автомобиля: "ВАЗ-2104" и "VW Transporter T5". В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104 (1959, 1965, 1980 и 1998 рождения) госпитализированы в Хустскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По информации полиции, водители не были в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

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