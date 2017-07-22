Геннадий Москаль в ТОП-3 рейтинга КИУ по деятельности губернаторов

|Москаль на третьем месте в рейтинге КИУ по деятельности губернаторов
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поднялся в рейтинге деятельности руководителей облгосадминистраций в первом полугодии, который подготовил Комитет избирателей Украины.
Результаты исследования были представлены сегодня во время пресс-конференции.
По данным КИУ, в первой пятерке рейтинга - Юлия Светличная (Харьковщина), Степан Барна (Тернопольская), Геннадий Москаль (Закарпатье), Сергей Кузьменко (Кировоградская область) и Павел Жебривский (Донецкая область).
По данным КИУ Геннадий Москаль поднялся на третье место с пятого, котрое занимал в рейтинге за I квартал 2017 года
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