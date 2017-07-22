Геннадий Москаль в ТОП-3 рейтинга КИУ по деятельности губернаторов

28.07.2017 (12:30)

Москаль на третьем месте в рейтинге КИУ по деятельности губернаторов

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поднялся в рейтинге деятельности руководителей облгосадминистраций в первом полугодии, который подготовил Комитет избирателей Украины.

Результаты исследования были представлены сегодня во время пресс-конференции.

По данным КИУ, в первой пятерке рейтинга - Юлия Светличная (Харьковщина), Степан Барна (Тернопольская), Геннадий Москаль (Закарпатье), Сергей Кузьменко (Кировоградская область) и Павел Жебривский (Донецкая область).

По данным КИУ Геннадий Москаль поднялся на третье место с пятого, котрое занимал в рейтинге за I квартал 2017 года