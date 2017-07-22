На КПП "Тиса" автомобили стоят в очередях

|На КПП "Тиса" образовались очереди
Причиной задержек на границе называют более пристальную и внимательную работу на стороне Венгрии.
"В Чопе завал с машинами. Мост, перед шлагбаумом- забито. Говорят что венгры всех шмонают, т.к. вчера за границей остановили авто а там полно сигарет. Все было договорено. Всю смену сняли. На пересечку не рекомендовано сейчас ехать", - сообщил в сети Фейсбук пользователь Евгений Ножка.
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Напомним, вчера движение грузового транспорта в Венгрию на КПП "Тиса" было ограничено
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