У Закарпатца незаконно за борги забрали авто

28.07.2017 (17:59)

Автомастер из-за неоплаченного ремонта присвоил себе авто закарпатца

Из-за непроплаченного долга за ремонт автомобиля, мастер, который его выполнял, забрал транспортное средство иршавчанина. Полиция начала следствие по данному факту.

В иршавскую полицию с заявлением о похищении авто "ВАЗ-2109" обратился местный житель. На месте преступления полиция установила, что 27 июля, около 21:00, автомобилем, без разрешения владельца, завладел житель с. Сильце.

Как выяснилось, перед тем, 22 июля, этот человек ремонтировал указанное транспортное средство, а вот расчета за свои услуги не получил. Именно поэтому теперь предлагает вернуть авто, только если пострадавший с ним рассчитается.

По факту незаконного завладения автотранспортным средством иршавская полиция открыла уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Сегодня же авто уже нашли. Сейчас правоохранители проводят осмотр транспортного средства. Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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