Иностранцы сметают с прилавков Ужгорода сладости и одежду (ВИДЕО)

28.07.2017 (18:45)

Иностранцы активно скупаются на рынках Ужгорода

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Рынок Краснодонцев в Ужгороде ежегодно привлекает все большее количество туристов. Львиная доля из них - иностранцы. И неудивительно: ведь до ближайшего населенного пункта - села Вишне Немецкое в Словакии - нет и десяти километров. Ежедневно на Краснодонцев можно встретить покупателей из Венгрии, Словакии и Чехии.Иностранцы рассказывают, что с европейскими зарпалатами и укаринскими ценами в Ужгороде им выгодно скупаться.Первое что сметают иностранцы с ужгородских прилавков - это сладости. Также покупателей из соседних стран привлекает одежда, наши цены для иностранцев мизерные.