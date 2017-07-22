Иностранцы сметают с прилавков Ужгорода сладости и одежду (ВИДЕО)
28.07.2017 (18:45)
Иностранцы активно скупаются на рынках Ужгорода
Рынок Краснодонцев в Ужгороде ежегодно привлекает все большее количество туристов. Львиная доля из них - иностранцы. И неудивительно: ведь до ближайшего населенного пункта - села Вишне Немецкое в Словакии - нет и десяти километров. Ежедневно на Краснодонцев можно встретить покупателей из Венгрии, Словакии и Чехии.
Иностранцы рассказывают, что с европейскими зарпалатами и укаринскими ценами в Ужгороде им выгодно скупаться.
Первое что сметают иностранцы с ужгородских прилавков - это сладости. Также покупателей из соседних стран привлекает одежда, наши цены для иностранцев мизерные.
Комментарии
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