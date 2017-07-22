Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 29 июля 2017 г.

29.07.2017 (08:15)

В Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью в горах местами кратковременный дождь, днем ​​без существенных осадков. Ночью и утром в горных долинах местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, на высокогорье 9-11° тепла, днем ​​22-27°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, в день 24-26° тепла.

Восход 06:00

Закат 21:14

Температура за последние 130 лет 29 июля:

макс: 35.6° (1994)

мин: 8.7° (1984)

Народный прогноз погоды: 29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают).









