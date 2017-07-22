В Ужгороде в лобовую столкнулись два "ВАЗа", трое в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

29.07.2017 (11:05)

Ужасное ДТП в Ужгороде: Три человека в больнице

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Сегодня 29 июля, около 4 часов, на линию «102» поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Собранецкой в ​​Ужгороде.Прибыв по вышеуказанному адресу патрульные увидели, что столкнулись два автомобиля: ВАЗ 21015 и ВАЗ 2107 (такси), - сообщает Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.На месте уже была карета скорой помощи, но оба водителя были зажаты поврежденными элементами автомобилей в своих водительских сиденьях. Было немедленно вызвано бойцов ГСЧС, однако, еще до их прибытия, так как счет шел на минуты, а на кону стояла жизнь людей - невероятными усилиями без специнструментов удалось порозгинаты голыми руками обломки кузова и освободить водителя «семерки», у которого была зажата нога.Второго водителя, который находился без сознания, также вытащили через заднюю дверь авто, после чего карета скорой медицинской помощи его немедленно госпитализировала в реанимационное отделение Ужгородской ЦРБ.Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что участниками аварии является «ВАЗ 2107» под управлением 57-летнего ужгородца и «ВАЗ 2115» с 38-летним водителем, местным жителем. Оба мужчины попали в реанимационное отделение городской клинической больницы Ужгорода. В автомобиле «ВАЗ 2107» на момент аварии находилась пассажирка 1991 года рождения, женщина также доставлена ​​в больницу для оказания помощи.Транспортные средства изъяты и эвакуированы на спецплощадку полиции. Правоохранители изучают причины и все обстоятельства автомобильной аварии.