В Закарпатье водителяь совершил ДТП и скрылся с места происшествия (ФОТО)

29.07.2017 (12:28)

Полиция разыскивает водителя совершившего ДТП в Лумшорах

Сотрудники Перечинского отделения полиции устанавливают все обстоятельства аварии, во время которой пострадали три человека, двое из которых - в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

Сегодня, 29 июля, от дежурного врача Перечинской районной больницы поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лумшоры.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что «ВАЗ 2106» ехал по улице Центральной, водитель не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, съехал в кювет и ударился в металлическое ограждение. На момент аварии в машине находилось четыре человека. Двое пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу, одного из них из машины доставали спасатели. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Полиция усматривает в действиях водителя признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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