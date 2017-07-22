В Гвинейском заливе потерпел крушение украинский самолет "Ан-74" (ФОТО)

|Самолет украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение на острове Сан-Томе
В Атлантическом океане на острове при взлете разбился грузовой самолет "Ан-74" украинской авиакомпании CAVOK Air.
Об этом сообщил на своей странице в ФБ Юрий Лавренюк и опубликовал соответствующие фото.
"Дождливый субботний день продолжается ...
Час назад, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - написал в сообщении под фото Юрий Лавренюк.
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