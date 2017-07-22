На Закарпатье стартовал масштабный фестиваль охотничьей культуры (ФОТО)

29.07.2017 (16:16)

В Шаланках на Закарпатье проходит фест "День охотника

Международный фестиваль - "День охотника" стартовал в селе Шаланки Виноградовского района. Местность выбрали не случайно, ведь этот край славится давней историей охоты.

На фестивале представили трофейные изделия, лесную продукцию и образцы охотничьего искусства. Не обошлось и без показательных выступлений верных четвероногих друзей охотников.

Также в программе праздника запланирован показ произведений фотохудожников, анималистов, пейзажистов, резьба по дереву на охотничью тематику, изготовление охотничьих сувениров, имитация рева охотничьих животных, показ манков на косулю и дикую утку, и конечно угощение гостей праздника блюдами охотничьей кухни.

Цель этого мероприятия - донести общественности, что охотники не враги леса и зверей, а хранители исконных знаний и навыков, благодаря которым человечество и выжило. Кстати, такой праздник охоты проводить ежегодно.

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