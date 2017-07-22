В Мукачево ограбили святое место (ФОТО)

29.07.2017 (18:17)

С кладбища в Мукачево украли солнечные панели

С кладбища в Мукачево неизвестные украли солнечные панели, которые установили 19 мая на хозяйственной постройке кладбища, на выезде из Мукачево в сторону Иршавы.

Как сообщил Мордехай Майер, который был одним из меценатов установки солнечных панелей, а фактически освещения еврейского кладбища, злоумышленники воспользовались тем, что на кладбище ночью никого нет, даже дежурного или сторожа, и украли не только солнечные панели, но и все оборудование для солнечной мини-электростанции.

В заявлении в полицию говорится, что панели исчезли в ночь с 23 на 24 июля, то есть в ночь на минувший понедельник.

- Мне даже трудно представить, кому хватило совести сделать это. Дело не в стоимости этих солнечных панелей, а в том, что ограбили фактически святое место, - с сожалением прокомментировал инцидент Мордехай Майер, призвав всех, кто может был свидетелем кражи или располагает информацией о том, кто это мог это сделать, сообщить правоохранителям, чтобы наказать виновных.

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