Красочное видео освящения "Источника живой воды" в Межгорье на Закарпатье

|Освящение каплички «Источник живой воды» в Межгорье
В эту пятницу, 28 июля, в день крещения Киевской Руси с участием священнослужителей, верующих, представителей власти района и поселка состоялось освящение каплички «Источник живой воды», что находится у православного Петро-Павловского храма в пгт. Межгорье.
Источник живой воды духовно вписался в архитектурный ансамбль Божьего храма, который уже стал украшением поселка. Теперь все желающие - гости поселка, туристы имеют возможность утолить жажду целебной водой, духовно обогатиться красотой источника живой воды.
Видео на страницах Фейсбук опубликовал Василий Щур.
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