Красочное видео освящения "Источника живой воды" в Межгорье на Закарпатье

29.07.2017 (18:53)

Освящение каплички «Источник живой воды» в Межгорье

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В эту пятницу, 28 июля, в день крещения Киевской Руси с участием священнослужителей, верующих, представителей власти района и поселка состоялось освящение каплички «Источник живой воды», что находится у православного Петро-Павловского храма в пгт. Межгорье.Источник живой воды духовно вписался в архитектурный ансамбль Божьего храма, который уже стал украшением поселка. Теперь все желающие - гости поселка, туристы имеют возможность утолить жажду целебной водой, духовно обогатиться красотой источника живой воды.Видео на страницах Фейсбук опубликовал Василий Щур.