Россиянин о поездке на Синевир в Закарпатье (ВИДЕО)
29.07.2017 (21:18)
В Синевир на автомобиле с российскими номерами
Очередной ролик о путешествиях по Закарпатью Армана Цыбульского, участника «Битвы экстрасенсов», на этот раз поездка на Синевир.
"Мы покинули Рахов и продолжили путешествие по Западной Украине на автомобиле с российскими номерами. Не могли обделить вниманием такой раскрученный бренд, как озеро "Синевир". Если честно, от самого озера ожидали большего, но то, что мы увидели по пути у нему было просто незабываемо. Места, которые я снял в очередном репортаже достойны внимания не меньше, чем само озеро. Только вот в тех местах не обошлось без огорчения...", - написал экстрасенс под видео.