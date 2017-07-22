Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 30 июля 2017 г.

|В Ужгороде ясный день, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 25-30°, в горах местами 19-21° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 28-30° тепла.
Восход 06:01
Закат 21:13
Температура за последние 130 лет 30 июля:
макс: 35.9° (1994)
мин: 9.4° (1976)
Народный прогноз погоды: 30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.
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