Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 30 июля 2017 г.

30.07.2017 (08:17)

В Ужгороде ясный день, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем ​​25-30°, в горах местами 19-21° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 06:01

Закат 21:13

Температура за последние 130 лет 30 июля:

макс: 35.9° (1994)

мин: 9.4° (1976)

Народный прогноз погоды: 30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.









