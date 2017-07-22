Как выглядит "закарпатское море" без воды (ФОТО)

30.07.2017 (08:57)

Ольшанское водохранилище без воды

В сети Фейсбук опубликовали впечатляющие фотографии Ольшанского водохранилища после спуска воды.

Накануне с Ольшанского водохранилища спустили воду, после слива воды, территория водохранилища стала напоминать пустынные пейзажи: несколькометровый слой ила заполнил собой огромную площадь водоема. На фотографиях, которые обнародовал пользователь Иван Худа видно, что вода вымыла весь каньон в иле.

-

Очищенное от пластикового мусора Ольшанского водохранилища показали с высоты (ВИДЕО)



