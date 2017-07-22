В Хустском райсовете на Закарпатье избран новый глава (ВИДЕО)

30.07.2017 (09:20)

На сессии Хустского райсовета избрали нового председателя

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Вторую половину 8 сессии Хустского райсовета начали в обычном режиме, хотя и в выходной день. Причина - отсутствие главы, а точнее его отстранения от должности. Поэтому на повестку дня вынесли вопрос выборов нового председателя.Все в соответствии с действующим законодательством. Выборы проходят по процедуре тайного голосования. Предложение по кандидатуре только одна - Юрий Иванчо. Поэтому председателем райсовета избран Юрий Иванчо - 24 голоса «за». Он и принимает присягу.По такой же процедуре проводят выборы и его заместителя. По Михаила Калинича проголосовало 23 депутата (1 - за «не поддерживаю ни одного кандидата»). Далее насущный образовательное вопрос о внесении изменений в бюджет, где предусмотрены средства на зарплату работникам образования. Решение также принято.Депутаты выразили надежду, что новое руководство будут работать лучше чем их предшественники. И раз подчеркнули, что работают они в первую очередь для района и людей, поэтому все решения должны быть оправданными.