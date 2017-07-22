Саакашвили получил гражданство Украины незаконно

30.07.2017 (10:56)

Гражданство Украины Саакашвили было предоставлено по фальшивым документам

Поскольку экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что на опубликованной анкете не его подпись, это может означать, что украинское гражданство было ему предоставленно незаконно - на основании фальшивых документов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (с которой материалы пошли в АП) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже значительно серьезнее, чем просто ложь в анкете", - отметил Арьев.

-

Грузинская аферистка избавилась от украинского гражданства



