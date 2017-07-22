Саакашвили получил гражданство Украины незаконно

|Гражданство Украины Саакашвили было предоставлено по фальшивым документам
Поскольку экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что на опубликованной анкете не его подпись, это может означать, что украинское гражданство было ему предоставленно незаконно - на основании фальшивых документов.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (с которой материалы пошли в АП) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже значительно серьезнее, чем просто ложь в анкете", - отметил Арьев.
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Комментарии
Рейтинг: -7
Порошенко надоело быть лузером и он становится Президентом.Если у нас наконец будет Президент,то будут нам шансы выжить.
Рейтинг: 6
Из алкаша-кондитера Президент??? Хм... А автомат Калашникова изготовленный из шоколада стрелять будет раньше, чем Петюня станет президентом в полном смысле этого слова! А пока это флюгер, который мечется между радикалами - западом но главное что жопой к России, это устраевает и запад и радикалов и собственную свору прихлебателей!
Рейтинг: 2
Но абсолютно не устраивает большинство населения Украины! Впрочем именно это большинство на 4-м году правления осознало, чтобы узнать вкус дерьма вовсе не обязательно есть ВСЮ КУЧУ! Южмаш на грани банкротства, "Антонов" обанкрочен, производства 90% стоят и тихо уходят на металлолом, энергетика на стадии падения, янтарь и лес скоро закончится, за что жить с этим "президентом" собираешься?
Рейтинг: -1
В усраине становится тише
Слезы градом,ужастная весть
До свиданья наш ласковый Миша
Больше некому галстуки есть.