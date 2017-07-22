В Ужгороде появились опасные пауки (ФОТО)

30.07.2017 (13:19)

Опасные пауки все чаще кусают ужгородцев

В соцсетях все чаще сообщают об увеличении случаев с укусами ужгородцев необычными пауками. После укусов таких пауков приходится длительно и серьезно лечиться.

"Кто знает, что это за паук? Муж был на мойке самообслуживания и его укусил за палец на ноге. Палец чуть опух, думаем что делать дальше", - написала в ФБ Елена Цывкина‎.

"Люди будьте осторожны у нас в городе есть ядовитые пауки. Вчера в больницу попали 2 человека", - пишет ужгородец Jan Hubeny.

Как пишут в комментах, вероятно этот вид называется Cheiracanthium punctorium (латинское название желтого паука), его яд может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а в особо редких случаях возможна даже смерть. Скорее всего, этот паук попал в Ужгород из Центральной Европы из-за изменений климата.

Узнать желтого паука легко: его длина достигает сантиметра, он желтоватого цвета, переливается на свету.

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