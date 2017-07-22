Российский екстрасенс в мукачевском замке "Паланок" (ВИДЕО)
30.07.2017 (13:32)
В мукачевскмй замок "Паланок" на автомобиле с российскими номерами
Еще один ролик о путешествиях по Закарпатью Армана Цыбульского, участника «Битвы экстрасенсов», на этот раз это поездка в замок "Паланок".
"Мы прибыли в конечную точку нашего маршрута. Остановились в Ужгороде, о котором вы увидите в следующем ролике, а сейчас известнейший и красивейший замок "Паланок", со стен которого открывается прекраснейший вид на Мукачево", - написал экстрасенс под видео.