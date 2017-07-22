На Закарпатье в центре Виноградова на дереве повесился мужчина (ФОТО)

30.07.2017 (16:31)

В центре Виноградова на Закарпатье нашли повешенного мужчину

Сегодня, 30 июля, около 12:00 часов в Виноградове на площади Мира, нашли в петле под орехом местного жителя Михаила К. На место прибыли медики, которые констатировали смерть мужчины.

Причины и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

Местные жители рассказали, что Михаил К. был предпенсионного возраста. Жил бездомным. Бомжевал. Зимой обморозил ноги, из-за чего остался без пальцев на нижних конечностях. Ночевал где придется, часто спал в сквере под деревом, где и нашли его повешенным.

Инвалидную пенсию не получал, потому что не имел прописки. Наиболее вероятно, что именно трудности и безысходность привели к тому, что мужчина покончил с собой.

Известно также, что у Михаила К. есть родной сын и брат, проживающие в городе.

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