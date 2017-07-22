На реке Уж стартовала "Ужгородская регата" (ФОТО)

30.07.2017 (17:53)

В областном центре Закарпатья проходит "Ужгородская регата"

Это уже седьмая регата и на этот раз есть рекорд - 25 плавучих средств. Кроме того, по креативный лодка организаторы пообещали вознаграждение в размере 6000 гривен.

А еще этот раз участие в регате взял и мэр города Богдан Андриив, который возглавил экипаж лодки "Ужгородский замок".

Регата стартовала от крайнего транспортного моста возле парка Подзамковый и финиширует у транспортного моста Масарика, а точнее - возле ресторана "Венеция".

Сотни ужгородцев и гостей города наблюдали за регатой не только по пешеходному мосту, но вдоль берега Ужа на протяжении всей дистанции регаты.

-

Экстремалы в Ужгороде устроили регату на бушующем Уже (ВИДЕО)



