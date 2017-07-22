Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 31 июля 2017 г.

|в Ужгороде будет ясно, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 28-33° тепла, в горах местами ночью до 8 ° тепла, днем 21-26° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем 31-33° тепла.
Восход 06:02
Закат 21:11
Температура за последние 130 лет 31 июля:
макс: 36.4° (1994)
мин: 9.0° (1949)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.
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