Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 31 июля 2017 г.

31.07.2017 (07:58)

в Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем ​​28-33° тепла, в горах местами ночью до 8 ° тепла, днем ​​21-26° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​31-33° тепла.

Восход 06:02

Закат 21:11

Температура за последние 130 лет 31 июля:

макс: 36.4° (1994)

мин: 9.0° (1949)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.









