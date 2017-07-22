Медведчук о скандале с Саакашвили

31.07.2017 (08:10)

Медведчук прокомментировал скандал с Саакашвили

Буффонада с импортом управленческой элиты закономерно провалилась, уверен лидер "Украинского выбора".

История с лишением гражданства Саакашвили наглядно демонстрирует крах наивной веры части нашего общества в способность заезжих горе-реформаторов изменить жизнь украинцев к лучшему. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он напомнил, что в Грузии Саакашвили обвиняют по различным статьям Уголовного кодекса.

"В частности, ему инкриминируют растрату, превышение служебных полномочий, незаконное завладение имуществом скончавшегося олигарха Бадри Патаркацишвили и так далее… Оказалось, что пенитенциарная служба, разрекламированная как свидетельство успешности европейских реформ команды Саакашвили, в системном порядке практиковала массовые пытки и изнасилования заключенных. Немало вопросов возникало в Грузии и в отношении смерти премьер-министра Зураба Жвании, согласно официальной версии, отравившегося угарным газом вследствие неисправностей обогревательного прибора иранского производства", – отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что из всего этого отнюдь не следует, что те политические деятели в Украине, которые наиболее агрессивно конфликтуют с Саакашвили и радуются лишению его украинского гражданства, достойны хотя бы одного доброго слова.

"Зачастую их отличают такие же крайне сомнительные повадки и самоуверенный нахрап, в которых обвиняют самого Михаила Николозовича", – утверждает Медведчук.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. На сайте президента указ не появился. По данным СМИ, Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость. http://ua-

Позже, Михеил Саакашвили заявил, что на опубликованной анкете, на основании которой было предоставлено гражданство, не его подпись, это может означать, что украинское гражданство было ему предоставленно незаконно



