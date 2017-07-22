Каким было Закарпатье в 1924 году (ВИДЕО-ХРОНИКА)

31.07.2017 (08:22)

Закарпатье в прошлом веке

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Фотографий начала ХХ века на Закарпатье сохранилось немало, но видео с Подкарпатской Руси за 1924 год - уникальное в своем роде.Видео опубликовано в сообществе на Фейсбуке Transcarpathian Heritage. Сохранил ленту NFA (Národní filmový archiv).Главные сюжеты ленты: долина Ужа, Невицкое, Дубрыничи, Ужок, Волосянка, Малый Березный, граница, типы домов на Подкарпатской Руси. Сняли фильм-хронику чехи. В фильме немало пейзажей, снято и разные поколения закарпатцев. Молодым в праздничной одежде, которых снимают, конечно, непривычно позировать перед камерой, и этот кадр является, наверное, одним из самых интересных, как и кадр с парой пожилых людей.Также чехи сняли церковь Святого Михаила в селе Ужок, сельское кладбище. Демонстрируют и повседневную жизнь закарпатцев, их дома, а в конце фильма в кадре появляются различные типы жителей Подкарпатской Руси.