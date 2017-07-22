Уроженка Закарпатья прошла конкурс на должность судьи Верховного суда Украины

31.07.2017 (08:57)

Закарпатка Алла Лесько прошла конкурс в Верховный суд Украины

Обнародован полный список 120 победителей конкурса на должности судей Верховного Суда.

27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины во время пленарного заседания утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда, которые боролись за 120 мест в новом Верховном Суде.

Уроженка Мукачево Алла Лесько вошла в рейтинг кандидатов на занятие 30 вакантных должностей судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Справка: Родилась Алла Лесько 1965 в семье служащих в городе Мукачево. Окончила Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (1989), далее с 08.1991-06.93 работала в качестве юрисконсульта АО "Мукачевский мебельный комбинат".

С 1994 по 2000 год - судья Мукачевского районного суда. 12.2000-06.01 - судья Закарпатского областного суда. 06.2001-11.02 - судья Апелляционного суда Закарпатской обл.

С 2002 по 2011 года - судья Апелляционного суда г. Киева. С 04.2015 - чле Высшего совета юстиции (с 01.2017 - Высшего совета правосудия), с 06.2015 - секретарь дисциплинарной секции.

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