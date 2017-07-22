Озеро в селе Дыйда на Закарпатье заменяет морские курорты (ФОТО, ВИДЕО)

31.07.2017 (09:40)

Озеро Дедово на Закарпатье - как будто на море, но с пресной водой

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Озеро, известное под названиями "Бумеранг" и "Дедово" расположенно всего на расстоянии 5 километров от Берегово.Когда-то это был карьер, а сейчас это излюбленное место для отдыха не только местных жителей, но и многих туристов, как из Украины, так и из-за рубежа.Много лет назад, это озеро было песчаным карьером, но потому, что добыча песка сказалась на многих зданиях села, карьер закрыли и на его месте появилось Дедовское озеро. Площадь водоема 54,6 гектара, максимальная глубина 16 метров.На озере уже несколько лет, как открыли пляж, строятся частные сектора с беседками для отдыха, сдаются комнаты, и частные дома.Если вы решили попасть на один из пляжей, то за вход вам нужно будет заплатить 80 гривен с человека в будние дни, и 120 грн - в выходные. Дети до 12 лет бесплатно. Режим работы пляжа с 9 до 21.Покататься на катамаране двум людям будет стоить 50 гривен за 30 минут. Одному человеку на каяке или сапборде тоже 50 гривен за 30 минут.На пляже есть огромная горка, по которой весело спускаются даже взрослые, спуск, кстати, бесплатный. Также, здесь есть волейбольные площадки, площадки для детей и, конечно бары с едой и напитками.Кстати, это не единственный пляж на озере. Есть еще один, BoraBora, на котором часто устраивают крутые вечеринки с танцевальной музыкой. Песок, волны, лежаки и солнечные зонтики - все будто на море, но с пресной водой.