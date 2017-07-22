Страшная судьба закарпатских евреев (ФОТО)

31.07.2017 (09:55)

В центре Мукачево в 1944 году было еврейское гетто

На одной из улиц в центре Мукачево есть мемориальная доска, которая говорит о том, что в этом месте в 1944 году было еврейское гетто.

Так для меня открылась одна из самых страшных и трагических страниц в истории города Мукачева. Закрывать глаза на которую я просто не хочу и не могу.

"С давних времен Мукачево был торговым и промышленным центром региона. И ни для кого не было секретом, что город процветал только благодаря тому, что вся предпринимательская, правовая деятельнось,торговля, банковское дело,медицина и индустрия развлечений были в руказ евреев. Они открывали магазины и рестораны, мастерские, строили самые красивые дома в городе...Венгры работали в государственнызх структурах и в карательных органах. Русины выполняли поденную работу в имениях и выращивали продукты для горожан, а еще - воевали" ( "Душа Мукачева"М.Дочинец). А еще Мукачевские раввины были известны и почитаемы не только в Европе, но и в Америке. Их труды и толкования Торы остались авторитетными и по сей день.

В апреле 1944 года в Мукачево было организовано гетто, в которое загнали все еврейское население - 13 тысяч человек. Это составляло примерно половину всех жителей Мукачева.

На территорию кирпичного завода с окрестных сел также согнали около 14 тысяч евреев. И даже вспыхнувшая эпидемия тифа не остановила массовую депортацию.

В мае-июне в концлагеря было вывезено 76 270 подкарпатских евреев, из них в газовых камерах лагерей смерти погибло 71 620 человек. Вдумайтесь в эти страшные цифры!

Мне стыдно читать следующие строчки. Но ведь так было.... "В мае 1944-го венгерская полиция по приказу немцев эшелонами депортировала всех евреев в лагерь смерти Освенцим. Я спрашиваю у 85-летнего еврея, уроженца города, ныне живущего в Нью-Йорке: «И как реагировали другие жители Мукачево — украинцы и венгры — на одномоментное исчезновение половины своих сограждан?» — «Радовались, конечно, — говорит мой собеседник. — Кто тихо, а кто и открыто — ведь это дало возможность пограбить еврейское имущество, захватить магазины, бизнесы и дома».

После освобождения в Мукачево вернулось только 150 евреев. Но их,конечно,никто тут не ожидал. Большинство домов было занято. В гимназии разместили торговый техникум, в Главной синагоге - магазин "Детский мир",в других синагогах - склад и эпидемстанцию, в раввинате и резиденции Шпиро - военкомат.

Слава Богу это все в прошлом. Недавно в Мукачево, на территории бывшей резиденции Главного раввина, была выстроена новая синагога.

И мы даже осмотрели синагогу!

Поднимаемся наверх.

Эти "маленькие окошечки" сделанные специально для женщин.

Ну и, конечно же, мы заглянули внутрь зала для богослужения.

Городу Мукачево повезло тем, что у него много хороших спонсоров. Вот и эта синагога была построена на средства американского миллионера , который родился в Мукачеве, бизнесмена Алекса Ровта. И очень многозначительно то, что на ее открытии присутствовал равин Рабинович, внук легендарного раввина Хаима Элейзера Шпира, о котором я упоминал в начале своего поста.

Евгений Клоник

-

Уникальное видео о еврейской жизни на Закарпатье в 1933 году (ВИДЕО)



