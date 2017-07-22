Экс-депутаты, которые раздерибанили земли Ужгорода, уклоняются от следствия (ВИДЕО)

До сих пор продолжается расследование в деле проведения очевидно преступной сессии 9 ноября 2015, во время которой были приняты изменения в Генеральный план Ужгорода и немало дерибанных земельных решений.
Следствие вызывает на допрос экс-депутатов Ярослава Шафара, Василия Гнаткива, Елизавету Лях, Юрия Белякова для выяснения обстоятельств как при их отсутствии на сессии Ужгородского городского совета голосовали их карточки. Однако, последние уклоняются от явки к следователю и дачи показаний, - сообщает юрист Александр Пересоляк.
"Это может означать, что эти экс-депутаты находятся в сговоре с экс-мэром Виктор Погореловым и должны нести ответственность как соучастники преступлений 9 ноября 2015", - считает О.Пересоляк.
Напомним, 9 ноября 2015 состоялось фантасмагорическое шоу под названием "завершение очередной ХХVІІ сессии Ужгородского городского совета VI созыва». Якобы в заминированном помещении, под прикрытием милиции, которая пропускала в здание депутатов, но запрещала вход представителям общественности и журналистам, состоялся заключительный для этой каденции масштабный "дерибан" городского имущества и земли. При этом журналисты зафиксировали на видео всех участников этого действа. Как выяснилось впоследствии, на заседании голосовали карточки депутатов, отсутствующих в сессионном зале.