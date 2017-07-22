Рейтинги политических партий Венгрии перед парламентскими выборами

31.07.2017 (10:55)

Очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся в апреле 2018 года

На прошлой неделе венгерский исследовательский институт Tarki обнародовал свежие рейтинги политических партий за 9 месяцев до парламентских выборов.

Это уже третье исследование году. Первые 2 были проведены в начале года, и в апреле.

Согласно последним результатам состоянию на июль рейтинг блока Фидес-ХДНП вырос на 2% по сравнению с апрелем, до 35%, и на 4% до соответственно 55% среди тех, кто решил идти на выборы.

Рейтинг пророссийских праворадикалов Йоббик держится на уровне 11% и 17% соответственно среди тех, кто планирует идти на выборы.

В то же время, рейтинг социалистов (MSZP) опустился на 3% до 7% всех избирателей, и на 4% до 11% среди тех, кто планирует идти на выборы.

На грани прохождения в парламент находится Демократическая коалиция экс-премьера Венгрии Ференца Дюрчаня: ее общий рейтинг опустился до 3% и до 5% среди тех, кто планирует идти на выборы.

По данным нового исследования Tárki, 35-36% респондентов не смогли или не захотели назвать политическую силу, за которую проголосовали.

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