В сети показали первый закарпатский сериал (ВИДЕО)

31.07.2017 (11:30)

Первый закарпатский сериал уже появился в сети

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Несколько дней назад в сети YouTube выоржили первую серию художественного сериала "Мы не маленькие". Снимали его в Закарпатье, в Нижнем Селище."События начинаются в столице и переносятся в Закарпатье! Главная героиня Аленка не может понять, почему взрослым все можно, а детям нет! С другой стороны мальчик Омелько - он пойдет на все, чтобы родители вернулись с заработков! Подлый брат, друзья что смеются и бесконечно красивая природа Нижнего Селища - дополняют историю "вкусными" изюминками! Конечно, это все игра, но через игру дети воспринимают реальность!", - говорится в описании к видео.