На границе с Венгрией пограничники обнаружили партию сигарет и лодку (ФОТО)

31.07.2017 (12:34)

В Закарпатье програничники обнаружили 29 ящиков сигарет и лодку

Сегодня ночью пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда, пресекли попытку незаконной переправки через границу крупной партии табачных изделий.

Около трех часов ночи, недалеко от реки Тиса, по которой проходит граница с Венгрией, пограничный наряд наблюдал движение группы лиц с пакетами. Заметив пограничников неизвестные обратились в бегство. В ходе немедленно организованных оперативно-розыскных мероприятий, пограничниками было обнаружено 29 ящиков сигарет и резиновую лодку, на которой злоумышленники планировали переправить контрабандный табак в соседнюю Венгрию. Также, вблизи границы правоохранители обнаружили специальное устройство, которое использовался контрабандистами для преодоления контрольно-следовой полосы.



Ящики с табаком, в которых находилось 14300 пачек сигарет без акцизных марок Украины, доставлены в отдел пограничной службы «Вилок». Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к попытке незаконной переправки табачных изделий через границу.

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