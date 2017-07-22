Президент Украины подписал скандальный закон (ВИДЕО)

31.07.2017 (13:19)

Порошенко подписал Закон о Конституционном Суде Украины

Рейтинг: -5

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Конституционном Суде Украины», который со скандалом и драками Верховная Рада приняла 13 июля.Об этом сообщает официальный сайт главы государства.По словам Порошенко, закон станет частью судебной реформы, которая направлена на то, чтобы каждый гражданин Украины смог получить справедливый суд.Кроме того, президент отметил два принципиальных нововведения закона: «Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд», при котором каждый сможет ознакомиться с тем или иным кандидатом, а также возможность любого физического или юридического лица, за исключением представителей государства или местного самоуправления, подать жалобу в Конституционный суд.Также глава государства записал видеообращение, посвященное подписанию закона.