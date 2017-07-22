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В Мукачево фура заблокировала движение на объездной (ФОТО)

31.07.2017 (13:49)
На Пряшевской объездной в Мукачево застряла фура
На Пряшевской объездной в Мукачево застряла фура

Из-за ям на дороге один из грузовиков марки "Volvo" на Пряшевской объездной в Мукачево застрял в яме, в результате чего образовался затор.

Фура колесом попала в углубление на дороге, из-за чего, из-за чего села на нее дном, повредив бензобак.

Как рассказали очевидцы, фура перекрыла движение для других, поэтому здесь начала образовываться очередь. Водители грузовиков выходят из машин и возмущаются.
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UA- Reporter.com
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