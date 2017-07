Закарпатка стала второй вице-мисс на конкурсе красоты в Турции

31.07.2017 (15:01)

Закарпатка Эдита Шикут завоевала титул второй вице-мисс на "Qeen of Bikini"

На днях в Турции состоялся конкурс красоты "Qeen of Bikini". Украину представляли на нем 10 девушек из разных регионов страны. Среди них была и закарпатка Эдита Шикут с Воловца, которая завоевала звание второй вице-мисс.

Девушка не впервые участвует в подобных соревнованиях. В прошлом году, например, она завоевала титул "Принцесса Европы" на престижном конкурсе "Princess of the World". Высоких результатов добивалась Эдита и на разных всеукраинских и областных соревнованиях. В Турцию поехала по рекомендации ужгородского агентства "One Models", с которой сотрудничает уже 6 лет.

Перед началом конкурса девушки в течение недели профессионально готовились к нему. Хореографию выступлений на подиуме для них подготовила известная специалист из Ивано-Франковска Вероника Михайлишин.

–

Cамая красивая девушка Закарпатья претендует на звание "Мисс Украина" (ФОТО)