У украинцев в августе будут дополнительные выходные

31.07.2017 (15:18)

В августе украинцев ожидают дополнительные выходные

В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.

Выходные в этот период ожидаются длительные - с 24 по 27 августа, однако так как 25 августа выпадает на пятницу, то этот рабочий день нужно будет отработать в субботу, 19 августа.

Количество выходных не должно повлиять на сроки выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат. Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов.

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