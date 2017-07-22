Спасатели в Харькове вытащили из стиральной машины ребенка (ВИДЕО)

31.07.2017 (15:55)

Харьковские спасатели освободили ребенка, который застрял в стиралке

Рейтинг: 0

В Харькове спасатели освободили семилетнего мальчика, который застрял в стиральной машине.Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Харьковской области.Так, 29 июля, в 16:23 к спасателям поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине.Спасатели немедленно выехали по указанному адресу на пожарном автомобиле первой помощи в количестве 4 человек. Выяснилось, что мальчик Володя 2010 рождения во время игры в прятки с сестрой залез в стиральную машину с которой потом никак не мог самостоятельно выбраться.Спасатели сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению. Они намазали парня и барабан стиральной машины обычным растительным маслом и ребенок с легкостью выскользнула из ловушки. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут.