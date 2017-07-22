"Ужгородская регата 2017" с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
31.07.2017 (16:25)
Ужгородская регата с высоты
Вчера в областном центре Закарпатья состоялось захватывающее действо - Ужгородская регата. По реке Уж проплыло рекордное количество количество участников.
В седьмой регате приняли участие почти 120 участников в составе 25 команд. А если бы можно было подсчитать зрителей на мостах, берегах и набережных, то и этот показатель также стал бы рекордным!
Поразила и география соревнований - к Ужгороду присоединились Мукачево, Свалява, Чинадиево и другие населенные пункты Закарпатья.