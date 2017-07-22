Луценко нашел новую жертву - главу Минфина Данилюка

31.07.2017 (17:15)

ГПУ подозревает главу Минфина в неуплате налогов

Генеральная прокуратура Украины проводит внеплановую проверку министра финансов Александра Данилюка. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов за время работы в Администрации Януковича.

В документе говорится, что ГПУ добилась документальной внеплановой проверки действующего министра в период с 1998 по 2016 года.

Уголовное производство о возможном уклонении Данилюком от уплаты налогов и сборов зафиксировано 4 июля 2017.

В ГПУ говорят, что Александр Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 квадратных метров за 2 миллиона гривен.

В этот период он также купил кроссовер BMW X5. В 2014 году Данилюк положил на счет в "Укрсоцбанке" 519600 гривен.

Вместе с тем согласно с его налоговой информацией за 2010-2014 годы он получил доходов на общую сумму 556,1 тысяч гривен.

Теперь ГФС должна провести проверку состояния министра финансов.

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