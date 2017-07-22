В УжНУ подвели итоги вступительной кампании 2017 (ВИДЕО)

31.07.2017 (17:57)

Лидером среди абитуриентов УжНУ является медицинский факультет

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26 июля в Ужгородском национальном университете завершилась подача электронных заявлений для поступления на первый курс. Всего их поступило около 19-ти тысяч.Уже традиционно, лидером среди абитуриентов - медицинский факультет (это почти 1770 заявлений), далее идет факультет истории и международных отношений (1260 заявлений), на третьем месте - юридический (более 1100 заявлений). Популярными также является факультеты здоровья и физического воспитания, туризма и международной коммуникации, иностранной филологии и общественных наук.В этом году в Ужгороде открыли много новых специальностей и они также нашли своих потенциальных студентов. Электронные заявления поступают из всех регионов Украины, желающих вступить в УжНУ и абитуриенты с высокими конкурсными баллами по ВНО.В этом году на различные специальности продолжится также набор иностранных студентов. Сейчас в ВУЗе их обучается около 800. Традиционно популярными среди них являются медицинский, инженерно-технический, стоматологический и факультет международных отношений. Уже 1 августа не позднее 12 часов в Ужгороде обнародуют рейтинговый список поступающих с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование за государственным или региональным заказом.