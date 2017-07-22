Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 1 августа 2017 г.

01.08.2017 (07:46)

В Ужгороде будет ясная погода, без осадков

В Закарпатской области малооблачная сухая погода. Утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​30-35°, в горах местами 22-27° тепла.

В Ужгороде также малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем ​​33-35° тепла.

Восход 06:04

Закат 21:10

Температура за последние 130 лет 01 августа:

макс: 34.7° (1994)

мин: 10.7° (1981)

Народный прогноз погоды: 1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.









