Судья Апелляционного суда Закарпатья победил на конкурсе в Верховный Суд

01.08.2017 (08:00)

Александр Марчук стал победителем конкурса в Верховный Суд

27 июля 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов по итогам конкурса в Верховный Суд.

По итогам собеседования и пленарных заседаний в формировании рейтинга приняли участие 320 кандидатов. Всего конкурс был объявлен на 120 мест.

В тридцатку рейтинга кандидатов в Кассационного уголовного суда Верховного Суда вошел судья Апелляционного суда Закарпатской области Александр Марчук.

По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Пресс-служба Апелляционного суда Закарпатской области

-

Напомним, также прошла конкурс на должность судьи Верховного суда Украины закарпатка Алла Лесько



