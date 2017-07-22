Судья Апелляционного суда Закарпатья победил на конкурсе в Верховный Суд

|Александр Марчук стал победителем конкурса в Верховный Суд
27 июля 2017 Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов по итогам конкурса в Верховный Суд.
По итогам собеседования и пленарных заседаний в формировании рейтинга приняли участие 320 кандидатов. Всего конкурс был объявлен на 120 мест.
В тридцатку рейтинга кандидатов в Кассационного уголовного суда Верховного Суда вошел судья Апелляционного суда Закарпатской области Александр Марчук.
По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.
Пресс-служба Апелляционного суда Закарпатской области
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Напомним, также прошла конкурс на должность судьи Верховного суда Украины закарпатка Алла Лесько
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